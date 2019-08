Temptation Island Vip 2019, svelate le 6 coppie

Restano sempre meno incognite sulla seconda edizione di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5 con Alessia Marcuzzi al timone. Se la data è ancora un mistero - al via a settembre - non lo sono più le 6 coppie protagoniste, svelate dalla conduttrice sui social.

A mettere alla prova la loro relazione Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, finora sempre molto attenti a restare lontano dai riflettori e dal gossip, Pago e Serena Enardu - volto noto di Uomini e Donne, legata da due anni al cantautore - l'attore Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, il più bello d'Italia Simone Bonaccorsi e la professoressa de 'L'Eredità' Chiara Esposito, il romanaccio Damiano, detto Er Faina - star del web - con la compagna Sharon Macri, infine Anna Pettinelli e il marito Stefano Macchi, più giovane di lei di 18 anni.

Il viaggio nei sentimenti "vip" sta per cominciare e come ricorda Alessia Marcuzzi nel promo "non vediamo l'ora".