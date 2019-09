Temptation Island Vip, anticipazioni della quarta puntata

Prosegue il viaggio dei sentimenti di Temptation Island Vip. Lunedì 30 settembre andrà in onda la quarta puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi.

Uscite ed ingressi nelle prime 3 puntate

Nel corso delle prime 3 puntate abbiamo visto l'uscita di 3 coppie: Ciro Petrone e Federica Caputo sono stati squalificati, Damiano Er Farina e Sharon Macri sono usciti minnamorati dopo il falò di confronto che al contrario ha decretato la fine della storia tra Nathaly Caldonazzo ed Andrea Ippoliti. Nel frattempo due nuove coppie sono sbarcate in Sardegna: Gabriele Pippo e Silvia Tirado, Alex Belli e Delia Duran.

Anticipazioni quarta puntata del 30 settembre

Cosa ci attende nella prossima puntata? Stando alle anticipazioni riportate dal settimanale di Uomini e Donne pare che l'ultima arrivata Delia sia stata accolta in maniera molto calorosa, forse troppo, da alcuni tentatori. Anna Pettinelli è sempre più gelosa del suo Stefano Macchi che nel frattempo continua ad avvicinarsi alla single Cecilia. Crisi tra Gabriele Pippo e Silvia molto vicina al tentatore Valerio tanto da invitarlo nella sua camera, c'è un filmato che li riguarda in cui si scambiano effusioni e carezze. Problemi anche tra Serena Enardu e Pago, la coppia è entrata in crisi già ad inizio programma. C'è infine una fidanzata che abbandonerà il villaggio senza fidanzato e senza chiedere il falò. Chi sarà? Potrebbe essere Chiara Esposito a lasciare il Simone Bonaccorsi?