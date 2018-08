Temptation Vip, chi sono Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra: scheda e foto

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tra i concorrenti di 'Temptation Island Vip', versione "celeb" del reality delle tentazioni, al debutto prossimamente in prima serata di Canale 5 e condotto da Simona ventura, con la produzione della Fascino Pgt di Maria De Filippi.

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, la love story

Poco o nulla si sa della relazione tra Andrea ed Alessandra. Stando a quanto si apprende, i due fanno coppia da circa tre anni.

Chi è Andrea Zenga

Classe 1993, Andrea Zenga è figlio dell'ex calciatore Walter Zenga, per anni storico portiere dell'Inter e della Nazionale, e della conduttrice Roberta Termali. Ha ereditato dal padre passione per il calcio e gioca come portiere, ma sembra che i rapporti tra i due non siano idilliaci: "Lo sento molto poco e non ho un gran rapporto con lui" spiegò tempo fa, "E di consigli o dritte non me ne ha mai dati, nessuna spinta, nessun aiuto, ho dovuto fare tutto da solo. Meglio così, perché se le cose dovessero andarmi bene potrò ringraziare solo me stesso".

Chi è Alessandra Sgolastra



Classe 1997, Alessandra Sgolastra è nata a Recanati (Ancona). Poche notizie si hanno sul suo conto: appassionata di moda, si è diplomata all'istituto tecnico industriale ed ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza.

Partecipazione ad altri reality show



Alessandra: nessuna

Andrea: nessuna