Temptation Vip, chi sono Fabio Esposito e Marcella Esposito: scheda e foto

Fabio Esposito e Marcella Esposito sono tra i concorrenti di 'Temptation Island Vip', versione "celeb" del reality delle tentazioni, al debutto prossimamente in prima serata di Canale 5 e condotto da Simona Ventura, con la produzione della Fascino Pgt di Maria De Filippi.

Fabio e Marcella, la love story

Poco o nulla si sa della relazione tra Fabio e Marcella. Stando a quanto si apprende, i due (tra i quali, ovviamente non c'è alcuna parentela) stanno insieme da alcuni anni e lavorano nella stessa azienda, il brand d'abbigliamento Coconuda.



Chi è Fabio Esposito

Originario di Napoli, Fabio Esposito è un imprenditore italiano tra i fondatori del brand 'Coconuda'. In virtù della sua bellezza mediterranea ha un passato da modello. E' padre di due figli avuti da una precedente relazione. Curiosità: poco prima della partenza per Temptatio, si è scontrato via social con Stefano Gabbana, che ha accusato i concorrenti del programma di essere tutto fuorché famosi; questa la risposta di Fabio: "Pensa per te, che nessuno ha mai capito chi è Dolce e chi Gabbana".

Chi è Marcella Esposito



Originaria di Napoli, lavora nell'azienda 'Coconuda' ma non è chiaro in quale ruolo.

Partecipazione ad altri reality show



Fabio: nessuna

Marcella: nessuna