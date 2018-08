Temptation Vip, chi sono Valeria Marini e Patrick Baldassari: scheda e foto

Valeria Marini e Patrick Baldassari sono tra i concorrenti di 'Temptation Island Vip', versione "celeb" del reality delle tentazioni, al debutto prossimamente in prima serata di Canale 5 e condotto da Simona ventura, con la produzione della Fascino Pgt di Maria De Filippi.

Valeria Marini e Patrick Baldassari, la love story

La storia tra l'imprenditore e la showgirl è cominciata nel 2016, quando i due si sono incontrati in occasione dell'evento "Vip Master di Tennis" a Milano Marittima, organizzato proprio da Baldassari. Alcune foto a Sharm el sheik hanno ufficializzato i rumors della relazione. Poi alti e passi, fino alla rottura arrivata un anno dopo. Qualche mese fa il ritorno di fiamma.



Chi è Valeria Marini

Cinquantuno anni, Valeria Marini è la vamp per eccellenza del piccolo schermo. Showgirl, attrice ed imprenditrice, raggiunge il successo nei primi anni novanta grazie alla sua partecipazione come primadonna a diversi varietà del Bagaglino, poi si divide tra cinema, tv e teatro, diventando un vero sex symbol degli anni Novanta. Negli ultimi anni si divide tra reality show e salotti rosa, dove è spesso invitata come opinionista.

Chi è Patrick Baldassari

Quarantasette anni, classe 1971, Patrick Baldassari è un imprenditore e procuratore sportivo attivo nell'area di Milano Marittima.

Partecipazione ad altri reality show

Valeria: Music Farm, Reality Circus, L'Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip

Patrick: nessuno