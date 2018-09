Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano ai ferri corti: lui svela gli altarini

(Nel video sopra, il falò di Giordano)

A Temptation Island Vip per superare la gelosia (più di lei che di lui), Nilufar e Giordano sembrano vacillare già dopo la prima puntata. L'ex tronista non ha mandato giù la risposta del fidanzato alla domanda se è innamorato. Un "Ni" che l'ha mandata su tutte le furie, ma anche lei confidandosi con i single del villaggio non ci è andata leggera.

"Lui si annoia un po' a starmi a sentire - ha spiegato Nilufar - Quando parlo delle mie passioni non è molto interessato, così però sto tagliano via un pezzetto di me dalla relazione che vorrei condividere. Ha ammesso che è rimasto con me per paura per quello che è successo. Dopo due mesi ed ero io sempre a dare, ad un certo punto vuoi avere un cambio".

Certe confidenze non sono piaciute a Giordano, che al falò ha svelato alcuni importanti retroscena del loro rapporto: "Ho sentito delle problematiche nostre quotidiane che sento spesso. Si lamenta della mancanza quotidiana di dimostrazioni, quando sa che sono passato sopra a una cosa molto ma molto grave. Deve capire che se sono passato sopra quella cosa un motivo c'è. Durante Uomini e Donne lei si sentiva con un altro dei corteggiatori, di nascosto, e io sono venuto a saperlo qualche giorno dopo la scelta, dopo che sono stato lì sei mesi per lei, dopo che ho rinunciato anche al lavoro per lei e mi sono buttato completamente. Non è stato un momento bello per me, ma sono rimasto perché mi sentivo di rimanere vicino a lei. Con quell'episodio però sento che si è rotto qualcosa". La prossima puntata si preannuncia infuocata.