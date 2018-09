Temptation Island Vip, una coppia scricchiola a poche ore dalla prima puntata: l'indiscrezione

Martedì 18 settembre, in prima serata su Canale 5, si accendono i riflettori su Temptation Island Vip. Occhi puntati sulle 6 coppie famose che hanno accettato di mettere alla prova il loro amore, ma anche su Simona Ventura, al timone del reality che vede tra i protagonisti il suo ex marito Stefano Bettarini e la nuova compagna Nicoletta Larini.

A un passo dal debutto è proprio la conduttrice a lanciare la prima bomba. "Una chicca - spiffera su Instagram - Dopo poche ore una coppia chiederà già il falò di confronto anticipato". I nomi però restano top secret.

Si parte con un colpo di scena, dunque, e stando alle indiscrezioni non sarebbe l'ultimo. La gelosia farà perdere la testa a più di qualcuno (e guadagnare ascolti a Mediaset), come da copione per il reality delle tentazioni. L'importante però sarà tornare a casa insieme, e magari potrebbero esserci altre sorprese...