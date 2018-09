Temptation Island Vip, Valeria Marini show e la rivincita delle donne

Dimenticate le remissive Valentina e Valeria, quelle donne in balia - loro malgrado - degli istinti più pecorecci dei loro uomini. La prima puntata del nuovo 'Temptation Island', quello in versione 'Vip', segna la rivincita delle donne. Non solo perché a trainare gli ascolti, mediaticamente parlando, stavolta è l'esplosiva Valeria Marini, vera e propria professionista dei reality show, e non il fedifrago Oronzo, ma anche e soprattutto grazie all'abbraccio saggio di Simona Ventura a Nicoletta Larini, nuova compagna di Bettarini, al temperamento di volti come Marcella Esposito, giovane donna intenzionata a smarcarsi dalla dipendenza dell'amato, amatissimo compagno Fabio. O di Nilufar Addati: "Gli metto una mela in bocca e lo faccio diventare una porchetta nel falò", dice del povero Giordano Mazzocchi.

Valeria Marini show

Ed è tanta la carne al fuoco nei primi falò del format lanciato da Maria De Filippi. Una partenza col botto. A far impazzire il pubblico è da subito Valeriona che, approdata all'Is Molus Relais nelle vesti di "fidanzata", sbaraglia la concorrenza delle giovanissime tentatrici in forza della sua carica sensuale. Valeria sfila tra i corpi scolpiti dei giovani tentatori, ancheggia sul bagnasciuga, infine si chiude in bagno con il bellissimo single Ivan. Autrice in campo nei reality più famosi della tv italiana (a marzo, per dirne una, soccorse l'Isola dei Famosi dopo il naufragio 'Canna-gate'), e dotata di istrionica personalità, gioca con la telecamera e stuzzica pubblico ed esigenze autoriali, ma soprattutto conosce il limite entro quale potersi spingere.

Sembra esserne consapevole anche il fidanzato, l'imprenditore ravennate Patrick Baldassari, ribattezzato dai social il Ridge di Milano Marittima in virtù della mascella importante e del fascino sofisticato. Patrick infatti non ha reazioni scomposte di fronte ai balletti sexy della fidanzata con Ivan. Al primo pinnettu, dopo aver corrugato la fronte e farfugliato un confuso "cioè ma proprio boh non riesco a capire bene", l'uomo si limita a definire la compagna "sciocca" ("Non ha fatto niente di grave, vero?", chiede poi ad un raggelato Sossio Aruta, pronto ad esplodere in tutta la sua veracità). Al secondo si mostra perplesso più che infuriato, forse concentrato a chiedersi se sia valsa davvero la pena abbandonare la riviera romagnola per far naufragare la propria immagine sulle coste sarde. In fondo, in rete, c'è già chi parla di "Corna stellari".

ll triangolo Ventura - Bettarini - Larini

Altra attesissima questione il "triangolo" Simona Ventura- Stefano Bettarini - Nicoletta Larini. E la curiosità non viene disattesa. Presenti all'appello le prevedibili frecciatine a favor di telecamera tra la presentatrice e l'ex marito ("Con gli addominali ho già dato", "Ora ti interessanto le panze", è il primo botta e risposta, per buona pace del povero Gerò Carraro). Ma c'è anche dell'altro. Così come il saggio raccontava infatti che "è possibile riconoscere lo sguardo di due persone innamorate anche dentro una stanza affollata", allo stesso modo le parole, i gesti, gli occhi di Simona e Stefano raccontano la complicità di due che si sono amati, odiati ed oggi siedono l'uno di fronte all'altra perché capaci di andare oltre (con fatica) le turbolenze. Strategia che fa gola allo share, certo, ma anche umanità.

Così come umano, alto, è l'abbraccio di Simona a Nicoletta, quando la 22enne scoppia in lacrime di fronte alle perplessità di Stefano ("A volte mi sembra di essere un padre più che un fidanzato, ma io due figli già li ho", dice della compagna lui, sì proprio lui, quello che poco dopo sta sventolando le mutande mentre fa il bagno nudo in mare). "Io so come ti senti Nicoletta - la rincuora Simona - Stefano è una persona difficile. So che ci sono momenti in cui non ti senti all'altezza, ma devi cercare la forza". E le offre una spalla su cui piangere. Lo sguardo della conduttrice è a metà tra il "te l'avevo detto" delle mamme e il "famme sta zitta, va"' "Proprio non te lo aspettavi, eh?" le chiede sommessamente, cercando di infierire il meno possibile sulla vittima. "No", la secca replica. La rete impazzisce: "Le facce di Simona sono tutto".

Poco dopo, tutto ciò che di represso vi era nelle consapevolezze di Simona, esplode di fronte all'ex: "Stefano, stare accanto a te è difficilissimo". "Se abbiamo due figli insieme avrò anche qualche pregio". "Certo, ma hai anche un tipo di carattere per cui una donna, dopo un po', non si sente all'altezza". Lui chiude il discorso: "Cerco di non replicare gli errori fatti in passato ma questo evidentemente non viene capito e mi dispiace".

L'addio anticipato di Marcella e Fabio Esposito

C'è poi un mistero che agita le 4 ore di puntata. Che fine hanno fatto Marcella e Fabio Esposito? Apparsi nei video di presentazione, non siedono ai falò di confronto. Alla fine si verrà a scoprire che lui non ha resistito alla mancanza di lei, ha chiesto un confronto immediato (con l'intenzione di farle una proposta di matrimonio) e lei, dopo averlo rifiutato, si è vista costretta ad anticipare il ritorno a casa "ma sono molto arrabbiata, ti avevo chiesto più tempo per me". Motivo per cui salterà la proposta di nozze (e lei probabilmente non riuscirà a collezionare abbastanza follower per diventare testimonial Fittea).

Agli antipodi sono la dolcissima Alessandra Golastra e il sexy Andrea Zenga. Mentre Sossio e Ursula viaggiano sulla via dell'addio dopo "due mesi di litigi" e una caterva di insulti snocciolati uno dopo l'altro già durante la prima serata.

Super Simo è (quasi) tornata

All'una e cinque di notte si chiude la sfida delle sfide per Simona Ventura. Quella in cui ha messo cuore e cervello. Vita privata e lavoro. E finalmente, dopo il costrittivo 'Selfie - Le Cose Cambiano' (altra scommessa che le affidò la De Filippi), Super Simo sembra più a suo agio, ritrova parte del suo smalto (anche se resta il sogno di vederla sbraitare in una diretta vera e propria). La sua personalità emerge nonostante la conduzione sia studiata per essere necessariamente dimessa, è in ebollizione. Con empatia, entusiasmo e trasporto (più del rigido Filippo Bisciglia, timoniere della versione 'nip', qualora fosse il caso di fare un paragone), sarà lei ad aiutare i protagonisti a "spiare il loro amore, ma ascoltare il loro cuore", come da motto della trasmissione.