Temptation Vip, chi sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo: scheda e foto

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tra i concorrenti di 'Temptation Island Vip', versione "celeb" del reality delle tentazioni, al debutto prossimamente in prima serata di Canale 5 e condotto da Simona ventura, con la produzione della Fascino Pgt di Maria De Filippi.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la love story

La storia di Sossio e Ursula è molto giovane: i due sono legati da inizio anno, quando si sono fidanzati a 'Uomini e Donne'.



Chi è Sossio Aruta

Quarantotto anni, originario di Castellammare di Stabia (Napoli), Sossio Aruta è un ex calciatore riciclatosi in tv. Con venticinque anni di carriera alle spalle, Sossio è attualmente attaccante della squadra fiorentina Tre Fiori. Raggiunge la fama in tv con la partecipazione al reality 'Campioni il sogno' e in seguito con l'approdo a 'Uomini e donne' nei panni di Cavaliere del Trono Over. In questa ultima occasione dà della sua indole da "sciupafemmine".

Chi è Ursula Bennardo

Classe 1982, originaria di San Vito (Taranto), Ursula Bennardo lavora in un istituto professionale per estetisti e acconciatori. La sua avvenenza le vale la vittoria del titolo "Miss Mamma Italiana" a Canosa di Puglia nel 2016. Poi la partecipazione a Uomini e donne, dove raggiunge popolarità.

Partecipazione ad altri reality show

Sossio: Campioni il sogno; Uomini e donne

Ursula: Uomini e donne