Temptation Vip, chi sono Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: scheda e foto

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono tra i concorrenti di 'Temptation Island Vip', versione "celeb" del reality delle tentazioni, al debutto prossimamente in prima serata di Canale 5 e condotto da Simona Ventura, con la produzione della Fascino Pgt di Maria De Filippi.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la storia d'amore

La storia tra l'ex difensore del Parma (riciclatosi in tv) e la giovane stilista stanno insieme dallo scorso anno, quando si sono conosciuti al rientro di lui dall'Isola dei Famosi. Tra i due ci sono ventidue anni di differenza, che però non sembrano pesare. La loro vita è la classica "bella vita": i rispettivi social sono pieni di foto in vacanza. La destinazione preferita? La Versilia.

Chi è Stefano Bettarini

Quarantasei anni, originario di Forlì, Stefano Bettarini è un ex calciatore italiano riciclatosi in tv nelle vesti di concorrente di reality show. Raggiunge la fama negli anni Novanta, quando sposa Simona Ventura, all'epoca regina delle reti Rai, da cui ha avuto i figli Giacomo e Niccolò. Scontato immaginare che gli autori non si lasceranno sfuggire l'occasione di "giocare" sui siparietti tra ex.

Chi è Nicoletta Larini

Classe 1994, originaria di Lido di Camaiore, Nicoletta Larini è figlia dell'ex pilota di Formula 1 Nicola Larini ed è una giovane stilista.

Partecipazione a reality show

Stefano Bettarini: Grande Fratello Vip

Nicoletta Larini: Nessuna