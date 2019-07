L'ufficio stampa di Maria De Filippi liquida Francesca De André e Gennaro Lillio

Elisabetta Soldati, ufficio stampa di Maria De Filippi, smentisce la possibilità che Francesca De André e Gennaro Lillio, ex concorrenti del 'Grande Fratello' di Barbara d'Urso, possano partecipare alla prossima edizione di Temptation Island Vip. Lo fa con un messaggio pubblicato su Instagram, in cui respinge i rumors circolati nelle ultime ore.

"Nessun provino per Gennaro e Francesca"

"Non è stato fatto nessun provino a Francesca De Andre e a Gennaro Lillio per la prossima edizione di Temptation Island Vip", scrive Soldati, che aggiunge, "Solo fake news. Appena siamo pronti annunciamo le coppie". Sulla ipotetica partecipazione con Gennaro al programma delle tentazioni, De André aveva lasciato la porta aperta: "Lascio della suspense. Non mi è stato proposto nulla per ora", aveva dichiarato poco dopo l'uscita dalla Casa di Cinecittà.

Già in passato lo staff della trasmissione era intervenuto contro alcuni personaggi dello spettacolo che, pur non essendo mai stati invitati in trasmissione, avevano dichiarato alla stampa di aver rifiutato l'ingaggio.