Temptation Island Vip, finale amaro: le coppie scoppiano davanti all’ultimo falò

(Valeria - Patrick: il falò di confronto

Finale amaro per la prima edizione di Temptation Island Vip, con le ultime tre coppie rimaste in gioco che dopo 21 giorni di lontananza hanno deciso di dirsi addio.

Escono single, dunque, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Valeria Marini e Patrick Baldassari, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra: troppe differenze caratteriali, troppe mancanze reciproche almeno quanto le tentazioni che per qualcuno si loro è stata la spia di un sentimento non così forte come si credeva.

Valeria Marini e Patrick Baldassarri

"Hai detto delle cose non vere di me. Sentirti parlare è stato brutto…In questi giorni non ti ho mai mancato di rispetto": così Valeria Marini ha messo alle strette Patrick Baldassarri davanti all’ultimo falò, nonostante lui fosse pronto a recriminare l’atteggiamento tenuto dalla fidanzata con il single Ivan. “Non puoi pretendere amore se non lo dai”, ha esclamato Patrick; "Ivan mi ha dato attenzione. Mi ha fatto riflettere, lui mi ha dato cose che tu non mi hai dato mai”. Risposta quasi scontata alla domanda di Simona Ventura: lasciare insieme il programma è impossibile, e se Valeria ha affermato di sperare di trovare l'amore una volta fuori, Patrick si è limitato a un esaustivo "idem".

Sossio e Ursula

Toni piuttosto accesi davanti all’ultimo falò tra Sossio e Ursula, con lei che gli ha rinfacciato di essersi comportato come tentatore nei confronti della single Sara e lui che l’ha accusata di aver mancato di rispetto a sua madre….

Alla fine entrambi hanno scelto di uscire da soli, ma il vero colpo di scena è stato che Sossio non ha trovato ad aspettarlo la single Sara che tanto sperava di riabbracciare: “Mi sono affezionata a te, ma non provo quello slancio…”. E così Sossio ha perso la fidanzata e pure la speranza di rifidanzarsi.

Andrea Zenga e Alessandra

Capolinea anche per la storia di Andrea Zenga e Alessandra: lui non è riuscito a passare sopra a determinate dichiarazioni e atteggiamenti della fidanzata durante i famosi 21 giorni di lontananza, lei avrebbe voluto ricominciare. Ma, si sa, bisogna essere in due… Nulla da fare, addio.