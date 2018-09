VIDEO | Ursula e Sossio pronti per Temptation Island Vip: "Vogliamo mettere alla prova il nostro rapporto"

Loro sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Si sono conosciuti e piaciuti al Trono Over di Uomini e Donne e ora sono pronti per mettere alla prova il loro rapporto a Temptation Island Vip. "Abbiamo avuto molte discussioni, lui dice per la mia gelosia, io per mancanza di rispetto. Voglio vedere come si comporta quando non ci sono", ha spiegato Ursula. Sossio, invece, non si sente pronto per essere rinchiuso in una campan di cristallo, come la sua fidanzata vorrebbe.