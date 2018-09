Valeria Marini e Patrick Baldassarri si presentano: "Ecco cosa vogliamo da Temptation Island Vip"

Temptation Island Vip dovrebbe debuttare in prima serata, su Canale 5, il prossimo 12 settembre e le coppie vip che saranno protagoniste di questo viaggio, iniziano a farsi conoscere. Partiamo da Valeria Marini e Patrick Baldassarri, una delle coppie che più incuriosiscono i telespettatori.

Sul profilo ufficiale Instagram di Temptation Island è stato condiviso un video che presenta la coppia e ciò che si aspetta da questa esperienza. La prima a parlare è Valeria: "Ho deciso di partecipare a Temptation Island Vip, perché da marzo ho ripreso la mia love story con Patrick e voglio capire se questo rapporto riprenderà il volo oppure no".

Patrick dalla sua ha dichiarato: "Valeria ha un carattere difficile e questo programma credo che mi darà la possibilità di vedere meglio se ci sarà un futuro in questa storia oppure chissà".

Valeria Marini e Patrick Baldassarri, love story

Valeria e Patrick si sono conosciuti nel 2016, in occasione del Vip Master di Tennis a Milano Marittima, evento organizzato proprio dall'imprenditore, e hanno iniziato a frequentarsi. Dopo qualche tempo la loro relazione è stata ufficializzata, ma un anno dopo è arrivata la rottura. Come la Marini ha sottolineato nel video, lo scorso marzo c'è stato un riavvicinamento tra i due e Temptation Island Vip sarà per la coppia la prova del nove. Vedremo come se la caveranno.