Temptation Vip, Valeria Marini show: si chiude in bagno con un tentatore

(Nel video in alto, il secondo pinnettu di Patrick)

Valeria Marini show a 'Temptation Island Vip'. La vamp della tv italiana ha catalizzato l'attenzione su di sé sin dai primi minuti della puntata di debutto. Merito, o colpa, della complicità con il tentatore Ivan, che sta mettendo in crisi la storia con il compagno Patrick Baldassari.

Valeria è apparsa sin dall'inizio più "tentatrice" che concorrente. Caliente e super sexy, ha sedotto il giovane tentatore spagnolo con balletti seducenti e battutine bollenti. Lui di certo non ha disdegnato. Durante una passeggiata in spiaggia il primo approccio. "Il miglior modo per imparare una lingua è avere un fidanzato straniero", ha esclamato la Marini. E Ivan non ha lasciato cadere la provocazione: "La mia prossima fidanzata deve essere italiana, meglio se bionda". E ancora: "Sono spagnolo e ho il sangue caliente", "Lo so, anche noi italiani lo siamo". La serata è finita con qualche tenerezza sul dondolo del relais.

Al povero Patrick, dunque, è toccato il primo pinnettu. ma non è sembrato troppo scosso. "Ho visto lei che giocava molto - ha spiegato agli altri fidanzati - Non ho visto cose gravi sinceramente".

Le avances tra Valeria e Ivan hanno però avuto un secondo round. "Puoi venire in camera con me", ha detto la showgirl al ragazzo. Lui non se l'è fatto ripetere due volte e i due si sono chiusi in bagno, l'unico posto del villaggio privo di telecamere, dove lei ha anche tolto il microfono.

Non è chiaro cosa è successo tra i due nella toilette, ma stavolta Patrick non c'ha visto più: "Sta facendo la stupida, mi dispiace dirlo. Non la riconosco più". Valeria, dal canto suo, ha giustificato il tuo atteggiamento spiegando che negli ultimi tempi ha sentito la mancanza di qualche attenzione da parte del fidanzato: "Io sono un fuoco, lui è più freddo. Non sono totalmente felice con lui: spegne la mia passione". Intanto qualcuno scherza su Twitter: "Corna stellari"