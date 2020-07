Temptation, Alessandro e Sofia tornano a casa insieme

E' durato appena una settimana il viaggio nei sentimenti di Alessandro e Sofia, ai ferri corti già dai primi giorni a causa dell'acciecante gelosia di lui, che ha chiesto un falò di confronto alla fine della prima puntata. Una crisi nata dopo che Alessandro l'ha accusata di averlo tradito, prendendosi altrettante accuse dalla fidanzata. Insomma, un botta e risposta al vetriolo che davanto al falò si è infuocato ancora di più a colpi di video.

"Ha detto cose troppo brutte su di me - sbotta Alessandro - Ha detto che non sono capace a stare da solo. Lei che baciava sul collo quello, io invece non mi sono avvicinato a nessuna per rispetto suo". "Questo doveva essere un percorso che ci portava da qualche parte, ma tu ti sei fatto travolgere dalla gelosia" risponde di tutto punto Sofia, che nonostante la stizza del momento non ha dubbi sul suo amore.

E, sbollita la rabbia, non ha dubbi nemmeno Alessandro. "Io voglio tornare a casa con te, ma cambiati, non come prima. Ti senti pronto?" chiede lei, prendendosi un sì: "Cercherò di avere fiducia in te". Prima di andare via dal falò insieme, mano nella mano, la bellissima dichiarazione d'amore di Sofia che mette a tacere ogni dubbio: "Ti devi fidare. Qualsiasi persona ho davanti per me non è Alessandro. Per me esisti solo tu".