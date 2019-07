Temptation Island, Jessica sempre più vicina ad Alessandro: “Andiamo a letto?”

La terza puntata di Temptation Island in onda stasera, lunedì 8 luglio, si preannuncia accesa almeno quanto il falò anticipato richiesto da un furioso Andrea alla fidanzata Jessica. Nel breve video pubblicato dall’account ufficiale del programma di Canale 5 si vede l’uomo messo di fronte all’ennesima scena che mostra la sua compagna sempre più vicina al single Alessandro. “Andiamo a letto?” le chiede lui; “Sì”, la risposta pronta di lei che intanto lo abbraccia passionale più che mai.

“Basta Filippo. Per me non esiste il rifiuto. Stasera lei deve venire qua, punto”, afferma Andrea dopo aver assistito alla scena, deciso a incontrare Jessica che già una volta gli aveva negato la possibilità preferendo arrivare fino alla fine dei 21 giorni precisi. Ma stavolta il fidanzato sembrerebbe deciso ad andare avanti e, date le premesse, è immaginabile voglia mettere la parola fine ad una relazione in preda a una crisi che, al momento, pare irreversibile.

Chi sono Jessica e Andrea

La coppia avrebbe dovuto sposarsi qualche giorno fa se una crisi assoluta non avesse spinto Jessica ad annullare le nozze. “Partecipo a Temptation perché, dopo aver disdetto matrimonio, mi sono sorte domande: sono ancora innamorata di Andrea? La vita con lui mi rende felice?", aveva spiegato lei all’inizio di questa avventura; "Io so quello che voglio e so quello che provo, ma a questo punto mi chiedo che cosa vuole lei", il commento di lui. Intanto in queste ultime ore c'è stato chi ha ipotizzato che i due possano essersi messi d'accordo per fingere la crisi, ma sia l’autrice di Temptation Island Raffaella Mennoia che il conduttore Filippo Bisciglia hanno smentito categoricamente l’ipotesi.