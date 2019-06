Temptation Island, Andrea e Jessica in crisi: lei non accetta il falò di confronto, lui scoppia in lacrime

(Andrea e Jessica: il falò di confronto)

‘Temptation Island’ ha inaugurato la sua sesta edizione con una puntata che promette scintille nel prosieguo delle settimane. Tra le sei coppie protagoniste del programma definito dal conduttore Filippo Bisciglia “un viaggio nei sentimenti”, quella composta da Andrea e Jessica ha dato subito modo di far conoscere al pubblico la crisi nera che il loro rapporto sta attraversando. I due hanno deciso di partecipare al reality per mettersi alla prova a un anno di distanza dall’annullamento del loro matrimonio e gli effetti del primo allontanamento sembrano già propendere verso un’insanabile frattura.

Temptation Island, la crisi tra Andrea e Jessica: lei vicina al single Alessandro

A poche ore dall’entrata dei concorrenti nel resort di Temptation Island, Jessica si è subito lasciata andare a confidenze molto forti sulla propria relazione con il single Alessandro: “Non sono sicura di essere innamorata di lui, non mi prende mentalmente”, ha confidato la ragazza che ha descritto il suo fidanzato come una persona molto immatura, un figlio a cui “dico anche come vestirsi e pulisco tutto, anche le orecchie…”. Andrea non ha affatto apprezzato le dichiarazioni e, ferito dalle frasi ma anche dal feeling molto particolare con Alessandro, si è lasciato andare a lacrime di sconforto.

Temptation Island, Andrea chiede il falò di confronto a Jessica

Proprio nel giorno in cui i due dovevano sposarsi, Andrea ha scoperto che Jessica ha definito la sua decisione di rimandare le nozze come “la migliore della sua vita”, mentre la vicinanza al tentatore si è faceva sempre più pericolosa. Le sue parole hanno colpiscono molto Andrea che ha richiesto il falò di confronto immediato. Jessica però non ha accettato la proposta e il fidanzato, rimasto solo in spiaggia, ha commentato: “Spero solo che capisca: una persona che l’ama ce l’ha. Io sono qua, ma non vorrei che sia poi troppo tardi”. Lei, intanto, è tornata a confidarsi con Alessandro…