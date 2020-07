Temptation Island, Andrea sfascia la scenografia accecato dalla gelosia: "Anna più grande di me, mio padre è contro"

Insieme da due anni, Anna di anni ne ha 37, mentre Andrea 27. Lei sogna famiglia, lui vuole prima affermarsi nel lavoro. Temptation Island è dunque un banco di prova per lei: vale la pena continuare ad investire nella storia con Andrea?

I problemi di coppia di Anna e Andrea

Anna confessa tutte le sue perplessità nei confronti del ragazzo. "Oltre alle mie due figlie, mi sono trovata a crescere anche lui. Lui è abbastanza maturo, ma non mi va più di fare la crocerossina. Gli ho spiegato che nelle coppie ci si aiuta economicamente. Lui viene da una famiglia perbene ed è cresciuto sotto ad una campana di vetro, ma la famiglia è altro, è sacrificio". Lui si difende: "Per me si tratta della prima storia. Io con lei non convivo, ci vado il finesettimana. Così, dopo che lei me lo ha chiesto in modo esplicito, gli ho dato la mia carta di credito. Io vado da lei perché sono innamorato, ho peccato a non arrivarci da solo"

Andrea si sfoga poi con le ragazze single, spiegando come le ambizioni di Anna di metter su famiglia lo soffochino: "Io non voglio una famiglia ora, è un no categorico. Sono qui per capire. Io farei una convivenza, ma lei vuole di più. Se lei rispettasse i miei tempi, non staremmo qui. Mamma e nonnna la adorano. Mio padre invece mi dice di cercare una coetanea. A me serve una donna che rispetti il mio lavoro, che non mi rimproveri perché lavoro troppo". E Anna rimane spiazzata dalle sue confessioni: "A casa mi parlava di tempo, ora il 'no' è categorico. Allora avrebbe dovuto scegliersi una coeatena".

La trappola di Anna ad Andrea (che sfascia i mobili)

Così Anna, per mettere alla prova il compagno, decide di fingere una love story con un ragazzo single. Anna tende una trappola, mostrandosi mentre flirta con uno dei tentatori. Dopo coccole e chiacchiere complici, i due fingono di dirigersi verso la stanza da letto. Lui è senza parole: "Lei non mi vuole, io sono innamorato". Accecato dalla gelosia, lancia una sedia per aria e poi prende a pugni un tavolo: "Mi sento preso in giro". E scoppia a piangere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solo in un secondo momento, Andrea scopre che si tratta di un bluff, ma venirlo a sapere lo delude ancora di più.