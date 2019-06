Temptation Island, l'annuncio della produzione ad Andrea: "Non era mai successo prima"

Temptation Island è partito col botto. Diverse le coppie già sul punto di esplodere, a poche ore dall'inizio del reality show, in onda da lunedì. Tra queste, in particolare, quella composta da Andrea e Jessica, visibilmente in crisi dal principio (tanto da aver annullato le nozze, che si sarebbero dovute svolgere in questi giorni). Ebbene, proprio per queste ragioni, la produzione ha deciso di attuare con il ragazzo un comportamento mai utilizzato prima.

"Per te c'era un terzo video, ma non te l'ho fatto vedere per rispetto"

Per comprendere meglio la situazione, occorre fare un passo indietro. Come ricorderete, la prima puntata è stata molto difficile per Andrea, costretto a vedere diversi video in cui la compagna sminuisce il loro rapporto, definendolo più volte deludente. Un comportamento che ha fatto adirare lui, che ha chiesto un "falò di confronto" per chiarire la questione ed uscire dal gioco. Peccato però che lei al falò non si sia presentata, facendolo scoppiare in lacrime. "Spero che lei capisca che qui c'è un uomo che lo ama", ha aggiunto piangendo.

Ebbene, sappiate che non è finita qui. Stando a quanto rivela infatti il profilo Instagram ufficiale di Temptation Island, Filippo Bisciglia avrebbe raggiunto il ragazzo subito dopo la fine della puntata, invitandolo a guardare un video che non è stato mostrato in precedenza per rispetto nei suoi confronti. "Quello che sta succedendo non era mai successo in sei anni - ha spiegato il conduttore al ragazzo - Avevo un terzo video, ma eri molto provato e scosso e non ho voluto fartelo vedere. Ora però penso che sia molto giusto che tu lo veda". L'account della trasmissione non rivela il contenuto del video, dando appuntamento alla prossima puntata per ogni chiarimento.