Temptation Island, anticipazioni puntata: Cristina si apparta con un single (VIDEO)

Che cosa succederà nella prossima puntata di 'Temptation Island 2019'? L'appuntamento è per lunedì 8 luglio, in prima serata su Canale 5, ma la produzione del reality di Canale 5 ha già diffuso una video-anticipazione a proposito della coppia formata da David e Cristina. La donna, infatti, si lascerà tentare ad entrare nella casa dei single, l'unico spazio del villaggio dove non sono presenti le telecamere. Deluso dal comportamento di Cristina, David perde la pazienza. "Male, malissimo. Sta facendo quello che non vorrebbe mai ricevere", dice.

Chi sono David e Cristina

Ex concorrenti di 'Uomini e Donne', si sono conosciuti al Trono Over ed hanno abbandonato il programma condotto da Maria De Filippi a marzo del 2019. Lui, ex latin lover, aveva fatto perdere la testa a diverse Dame della trasmissione (compresa la chiacchieratissima Gemma Galgani), ma poi ha deciso che Cristina era la donna giusta per lasciare il programma. Ora però, passati quattro mesi, il rapporto sta scricchiolando. "Io sono innamorato di Cristina – ha dichiarato David nel video di presentazione di Temptation Island – ma convivendo con lei ho scoperto che ci sono dei lati del suo carattere che non mi piacciono. Dato che non voglio rimanere scottato una seconda volta, desidero investire in una storia che possa essere duratura. Preferisco capire subito se lei è donna adatta a me. Meglio prima che dopo".