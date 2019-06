Temptation Island 2019, anticipazioni seconda puntata (coppia per coppia)

Che cosa accadrà nella seconda puntata di 'Temptation Island 2019'? Vi proponiamo di seguito alcune anticipazioni ufficiali diffuse dalla produzione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. L'appuntamento è per lunedì primo luglio in prima serata su Canale 5. Le premesse sono scoppiettanti. Già durante la puntata di debutto, infatti, molte coppie sono scivolate in un'ineluttabile crisi.





ANDREA E JESSICA

Andrea viene raggiunto da Filippo Bisciglia, che gli mostra un video che lo riguarda. Non è chiaro quale sia il contenuto della clip, ma il conduttore precisa che ha preferito non farglielo vedere durante la prima puntata per rispetto della sua sofferenza. "Quello che sta succedendo non era mai successo in sei anni - spiega Bisciglia al giovane - Avevo questo terzo video per te, ma eri molto provato e scosso e non ho voluto fartelo vedere. Ora però penso che sia molto giusto che tu lo veda". Il contenuto del video non è stato rivelato e, per scoprirlo, occorre seguire la puntata.

Sotto la video-anticipazione

SABRINA E NICOLA

In una anticipazioni video diffusa dalla produzione, vediamo Sabrina entrare nella casa dei single. E il compagno Nicola sbotta: "Si è fumata il cervello - grida - Non me ne frega niente, basta. Io esco di qua a testa alta. Lei, a 42 anni, sta facendo una pessima figura". Il suo è solo uno sfogo oppure si rivelerà l'inizio di una crisi di coppia?

La video-anticipazione

KATIA E VITTORIO

Vittorio ha una crisi. Dopo aver visto la fidanzata scherzare con i tentatori sbotta definitivamente: "Due anni e mezzo buttati nel cesso - esclama in un momento di rabbia - E' questo che mi sta sul cazzo, la perdita di tempo". I due arriveranno al falò?

La video-anticipazione

MASSIMO E ILARIA

A regalare un altro (clamoroso) spoiler è anche la tentatrice Federica Lepanto. "Io uscirò dal gioco in anticipo", ha annunciato su Instagram, senza specificare esattamente quando, ma lasciando intendere che la coppia Massimo/Ilaria continuerà a navigare nel mare in tempesta di una crisi... I due abbandoneranno il resort già la prossima settimana? Chissà...

NUNZIA E ARCANGELO

Non è ancora stata diffusa alcuna anticipazione ufficiale.

DAVID E CRISTINA

Non è ancora stata diffusa alcuna anticipazione ufficiale.