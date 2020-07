Temptation, Antonella Elia: "Sento il mio ex di nascosto". Pietro sbotta

Al falò dei fidanzati arriva il primo video per Pietro Delle Piane. Antonella Elia, al mare con il single Ale, si lascia andare a diverse confidenze sul suo ex fidanzato: "Fabiano, lo adoro. Per me è come un fratello. Pietro è molto geloso, i nostri litigi sono per il 90% per Fabiano".

Un rapporto molto intenso il loro, anche dopo la rottura: "Io non posso più chiamarlo - racconta - Prima lo sentivo anche due volte al giorno. Pietro ha vissuto i primi 6 mesi con le cose di Fabiano in casa. Le cose sono peggiorate perché io chiamavo Fabiano per qualsiasi cosa, ero dipendente da lui. Anche per fare un biglietto per il treno, Pietro non era capace, Fabiano me li fa in due minuti". L'ultima lite? "Quando gli ho mandato una mail per chiedergli di scaricarmi una canzone. Pietro l'ha letta e si è arrabbiato. Ora lo sento di nascosto e cancello le telefonate o i whatsapp, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano. Ha messo parecchio in bilico il mio rapporto con Pietro. Lui non può impormi di fare una cosa. Se è un mio affetto, è giusto che io lo conservi come tale".

La reazione di Pietro

Al falò Pietro cerca di mantenere i nervi saldi, ma non è facile: "Mi dispiace che da una persona sincera e senza fltri come lei, sento delle bugie. E' la prima volta che mi capita. Se un ex che ti chiama due o tre volte al giorno, inizia a diventare antipatico se stai con un'altra persona. Questo Fabiano era un segretario particolare, io i biglietti del treno non me li faccio fare dalla mia ex. Lei è libera di sentirlo, io amo una donna libera che mi desidera e mi cerca nella libertà. Se non sono io l'uomo che desidara possiamo lasciarci e torniamo ognuno a casa propria. No problem".

Poco dopo, tornato al villaggio, si sfoga con una delle ragazze: "Dice stron***. Non è vero che ama stare sola, quando l'ho conosciuta era molto giù perché non aveva costruito nulla. Anche sull'ex dice stron***. Lei è più gelosa di me. Se mi chiamasse una mia ex lei entrerebbe in crisi. Io se sto con una persona la certezza è questa, ma tutte le certezze possono crollare in un attimo. Lei si deve mettere in testa che Pietro c'è finché le cose funzionano in un certo modo. Se Pietro prende una decisione non c'è più e poi voglio vedere".