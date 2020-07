Temptation Island, Antonio smascherato: "Lui fidanzato? Balle". Piovono retroscena

Mentre lui è intento a godersi la sua esperienza a Temptation Island Vip, fuori dall'Is Molus Relais scoppia il pandemonio. Si mettono male le cose per Antonio Martello, 33enne napoletano in gioco con la compagna Annamaria, che viene letteralmente circondato da una sfilza di amanti pronte a raccontare alcuni retroscena compromettenti sul suo privato.

Antonio e Annamaria a Temptation Island 2020

Antonio e Annamaria sono tra le coppie più chiacchierate della prima puntata, andata in onda ieri. Fidanzati da due anni e mezzo, lei con un matrimonio alle spalle, fa la segretaria in un’azienda, lui, papà di una bimba di 3 anni avuta da una precedente relazione, lavora come rider per una compagnia di food delivery. Da subito i due sono apparsi in crisi. Il motivo? Le marachelle di lui, che però giura di essere cambiato.

La carica delle amanti di Antonio

Un cambiamento che non trova d'accordo alcune sue presunte amanti, che si sono date appuntamento sotto al profilo Instagram ufficiale di Temptation Island per sfogare tutto il loro livero. "Antonio quante bugie hai raccontato? Comunque mi auguro per te che sia cresciuto, ma il lupo perde il pelo ma non il vizio", ha scritto una ragazza lasciando intendere che tra lei e il ragazzo ci sia stato qualcosa. E dando il via ad una valanga di commenti di altrettante donne.

Due donne, infatti, dichiarano di aver passato gli ultimi mesi accanto ad Antonio. "Il 31 dicembre 2019 stava a casa mia, figurati un po'". E un'altra racconta di essere andata dal medico con lui a Sorrento. "Quante palle hanno detto, lui fidanzato da 2 anni e mezzo... Ma tutt'apposto?". E ancora: "Antonio usciva con me a dicembre, non sapevo fosse fidanzato".

Pare che Antonio, prima di Temptation Island, abbia raccontato diverse bugie a molte ragazze. "Non cambierà mai! Mai avuto dubbi su di lui, grande attore. Io addirittura sapevo che giocava a calcio e l'anno scorso che la figlia era la nipote", ha scritto un'altra ragazza. "Lui ha giocato a calcio, fatto il carabiniere, il modello, lavorava come buttafuori nei locali... E poi è marcio dentro e io lo conoscono molto bene". "Io sapevo del calcio, che poi ha lasciato perché è stato operato al ginocchio", fa eco un'altra, che si vede rispondere: "A me disse che è stato operato alla schiena".