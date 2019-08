Chi è Damiano 'Er Faina', hater professionista, che sfotteva anche Temptation Island

Da Acilia a Tor Bella Monaca. Passando per i Parioli. A Roma la notizia si sta espandendo a macchia d'olio: Er Faina sarà un concorrente di 'Temptation Island Vip', in partenza in autunno su Canale 5. Il netturbino romano, hater professionista, diventato famoso sul web grazie ad un profilo Facebook in cui insulta tutto e tutti con marcato accento capitolino, è stato reclutato dallo staff di Maria De Filippi, scatenando fiumi di polemiche. Ma chi è (e chi non è) Damiano Coccia detto 'Er Faina', e perché la sua partecipazione sta creando tanto trambusto? Faina è, sostanzialmente, uno che si alza la mattina, si punta lo smartphone in faccia, sbatte il pugno sul tavolo, si accende una sigaretta a favore di telecamera e dà inizio ad un piccolo show - volutamente volgare ed 'aizzapopolo'- in cui denigra le tematiche più scottanti d'attualità, da Carola Rackete ("A' vichinga, ma tu nonno non te l'ha mai date du' pizze?") ad Alfonso Signorini ("che è la monnezza della tv italiana"). Un odiatore a tutti gli effetti, un sobillatore della rabbia, in un'epoca in cui quest'ultima viene unanimamente condannata dal popolo della rete. Un personaggio che, fino a qualche tempo fa, sfotteva anche la stessa trasmissione Mediaset, definendola popolata di gente presa "da un centro di igiene mentale".

Damiano, "uno che se non gli piace una cosa prende e la dice"

Ma lasciamo che sia lui a parlare di sé. Trentuno anni, 850mila follower su Instagram, innumerevoli tatuaggi, Damiano si definisce sulla sua biografia un po' sgrammaticata "un ragazzo che se non gli piace una cosa prende e la dice!" (cit), cavalcando quella retorica un po' provinciale fatta di presunte ipocrisie latenti, gente che parla alle spalle e comari. E ancora, sempre proseguendo a parlare di sé in terza persona, continua: "Raggiunge l'apice dei suoi video criticando i concorrenti di Temptation Island, ma nel suo repertorio gli argomenti sono molto vari! Forse il paragone è abbastanza elevato ma Er Faina ha creato un format su Internet simile a quello delle Iene, al contrario che Damiano si sveglia alle 5 mattina per raccogliere la spazzatura visto e considerato che non fa di Facebook e YouTube la sua unica ragione di vita!". "Il canale è stato stato creato con lo scopo di ridere e far ridere - prosegue lui, deponendo subito una linea difensiva preventiva, che però regge poco - Qualunque personaggio e/o argomento discusso da Damiano è trattato con leggerezza ed allegria, di conseguenza nessuno deve sentirsi offeso". Il soprannome Er Faina nasce da bambino, quando "il sacerdote della sua parrocchia lo chiamava così poiché, essendo l’unico portiere dell’oratorio giocava sempre con la squadra più forte per vincere il pranzo… a Roma Er Faina vuol dire persona estremamente opportunista".

Le polemiche su Er Faina

E di opportunismo, infatti, è accusato da quanti gli stanno ricordando, sempre via social, di aver accettato la partecipazione a Temptation nonostante ne abbia spesso denigrato il contenuto. "L’ho sempre ammirato come programma - ha puntualizzato lui - semmai ho criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro". Ma non è finita qui. In generale, infatti, Faina ha impostato la sua carriera di hater screditando il mondo dello spettacolo e la tv trash. Ignazio Moser è "un tocco de merda", Aurora Betti "uno scatarro", Fedez "alto un cazzo e una vigorsol", Cecilia Rodriguez e Aida Yespica "so talmente cagne che se gli chiedi de batte il cinque controllano in agenda se so' libere", ha scritto nel tempo. E via dicendo, in un effluvio di insulti da far rabbrividire il dolce stil novo.

Contro di lui si stanno scatenando anche i fan di Barbara d'Urso, anch'essa finita nel mirino delle offese. E' successo tempo fa, quando, in un video, le si è rivolto così: "Una volta nella vita hai mai pensato di andare a fan***?". Un affronto che lui oggi definisce "il mio pensiero su qualcuno". Ma la linea difensiva non sta frenando la corazzata Potemkin sollevatasi a tutela della conduttrice, soprattutto tra le opinioniste dei suoi talk rosa, da Taylor Mega ("Faina è un misogino") a Vladimir Luxuria ("Da ora in poi per fare carriera si devono offendere presentatrici tv e coppie omosessuali. La stessa tv che lui critica adesso è quella in cui ci vuole sguazzare. Coerenza zero)". "Maiale", scrive invece Tina Cipollari, la cui opinione vale doppia, essendo lei volto della Fascino PGT, società di produzione televisiva di Maria De Filippi, promotrice di Temptation Vip.

Tale Er Faina, professione hater sui social, è premiato diventando concorrente di #temptationislandvip da ora in poi per fare carriera si devono offendere presentatrici tv e coppie omosessuali. La stessa tv che lui critica adesso è quella in cui ci vuole sguazzare. Coerenza zero. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) 21 agosto 2019

Tra opportunismo e contrappasso, o "purché se ne parli"

A finire nel mirino delle critiche dei telespettatori, infatti, è la stessa azienda, che si è presa la responsabilità di arruolare l'hater nel suo show. Ma risulta difficile pensare che una squadra di professionisti come quella di Maria non abbia pensato alla risonanza, alle proteste e all'indignazione che una scelta del genere avrebbe sollevato. La linea, insomma, sembra quella del "purché se ne parli". Ed infatti siamo qui a parlare di Temptation Island Vip e dei suoi siparietti "trash" già un mese prima del suo inizio. E quello che in tanti chiamano opportunismo, forse andrebbe riletto come un contrappasso: Er Faina, il 'leone da tastiera' che ha messo tutti alla pubblica gogna, è pronto ad esporsi in piazza, scoprendo - tra l'altro - il fianco più debole, quello dei sentimenti, dal momento che parteciperà insieme alla ragazza Sharon. "Che fa un lavoro umile dietro al bancone di una pizzeria", dice di lei Faina cuor di burro, proseguendo con un inallenamento di cliché un po' borderline: "(Sharon, ndr) sa badare alla casa e non pretende nulla, se le regali una caramella ti dice 100 volte grazie". "Non so come andrà a finire - ha detto di lei a marzo, annunciando il fidanzamento - ma lei mi ha ridato la speranza di credere che le brave ragazze esistono ancora". Staremo a vedere.