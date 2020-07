Temptation Island 2020, chi sono Anna e Andrea: lavoro, età e presentazione

Anna e Andrea sono tra una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in onda a partire da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

Chi sono Anna e Andrea: lavoro e storia d'amore

Anna ha 37 anni vive a Roma con le figlie di 11 e 9 anni e lavora come parrucchiera con la sorella. Andrea ha 27 anni, vive a Roma con la mamma e il fratello e lavora nel ristorante di famiglia. Sono fidanzati da un anno e mezzo e hanno 10 anni di differenza. Si frequentano in maniera non ufficiale per un anno.

Chi sono Anna e Andrea: i problemi di coppia

Anna da subito innamorata, deve fare i conti con Andrea che affronta la relazione con il freno a mano tirato, vista la differenza d’età e la, conseguente, diversa prospettiva di vita. Dopo che Anna decide di interrompere la conoscenza, Andrea si fa avanti deciso a dimostrare i suoi sentimenti e a rendere ufficiale la loro storia. Anna desidera fortemente un figlio ed un matrimonio ed è proprio questo il motivo per il quale scrive a Temptation Island. Andrea, dal canto suo, ammette di essere innamoratissimo, ma di non essere pronto al grande passo: «Temptation Island è un’occasione per farle capire che la amo tanto, ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia ma esistono anche lavoro e progetti di vita».