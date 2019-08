Temptation Island Vip, chi sono Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi: scheda e foto

Chi sono Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi di Temptation Island Vip? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla coppia in gara nel reality show di Canale 5, prodotto dalla Fascino P.G.T di Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi, in onda nell'autunno del 2019.

Chi è Anna Pettinelli: lavoro e vita privata

Anna Pettinelli, classe 1957, è nata a Livorno ed è una conduttrice radiofonica, opinionista e conduttrice televisiva italiana. Lavora ogni giorno su RDS dalle 9.00 alle 12.00, emittente radiofonica a cui ha legato storicamente il suo volto. Appare spesso anche in televisione come opinionista, in particolare a Pomeriggio Cinque e Vieni da Me.

La sua carriera comincia a 16 anni in alcune radio locali. La fama arriva con Discoring, trasmissione televisiva incentrata sulla musica, in onda nei primi anni Ottanta, che presenta per sei edizioni. Nello stesso periodo presenta anche due edizioni del Festival di Sanremo (1983 e 1986) e due edizioni di Un disco per l'estate (nel 1984 e nel 1985). Nel 2009 partecipa come opinionista alla quarta edizione del reality show La fattoria, condotto da Paola Perego. Nel 2010 pubblica il libro umoristico Teorie e tecniche dell'infamia amorosa (ed. aliberticastelvecchi), scritto assieme a David De Filippi.

Vita privata. Ha una figlia, Carolina Russi, che ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del talent The Voice, dove è uscita al secondo live.

Chi è Stefano Andrea Macchi: lavoro e vita privata

Nato a Monza nel 1975, Andrea Macchi è un doppiatore affermato sia in Italia che nell'Europa dell'Est, grazie alla sua conoscenza della lingua croata. Tra i film e i telefilm a cui ha prestato la propria voce American Sniper, Ghost Rider - Spirito di vendetta, Il Trono di Spade, Grimm, Covert Affairs. Negli anni lavora anche come attore in fiction e film come Don Matteo, Un Posto al Sole, ti presento un amico di Carlo Vanzina. E' la voce ufficiale dei Bancomat Unicredit.