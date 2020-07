Temptation, il pubblico contro Ciavy. Valeria: "L'ho trovato in albergo con una ragazza"

Legati da quattro anni, Valeria e Ciavy sono in crisi da tempo. "Da due anni non mi dice che mi ama", confessa lei. E i problemi di coppia trovano terreno anche a Temptation Island, dove lui racconta le sue perplessità e lei si lascia coinvolgere dal sentimento per il tentatore Alessandro. Ciavy, in particolare, confessa tradimenti commessi in passato, che lei però ammette di aver già scoperto. "Con lei sto bene, ma non so se sono innamorato perso, a differenza sua - dice Ciavy - Non so se il mio è vero amore, innamorato è una parola grossa". Poi però resta spiazzato dall'attrazione di lei per Alessandro.

I tradimenti di Ciavy e quelle serate in albergo

Ciavy fa il pr in discoteca ed è molto libertino, lei al contrario gelosissima. "Io ho voglia di essere libero, in quarantena siamo stati bene insieme sì, ma quando la situazione d'emergenza si è placata volevo uscire, tornare a casa mia. Lei non si fida di me, perché ha scoperto qualche messaggino". "Qualche supidaggine l'ho fatta", ammette poi, "ma non mi ha mai scoperto". Lei scoppia a piangere e confessa invece di sapere già tutto.

A questo punto Valeria racconta di avergli impostato più volte la localizzazione sullo smartphone, per poi scoprire che lui si trovava in hotel con una ragazza. E' successo lo scorso dicembre, "ma io non so immaginare la mia vita senza di lui. forse non voglio accettare che è finita", prosegue.

Il pubblico è contro Ciavy, colpevole di mancare di rispetto alla ragazza. "Lascialo", scrivono gli utenti di Twitter. "Meriti di meglio", aggiunge un altro telespettatore.

Valeria si lascia sedurre dal single Alessandro

Valeria rivela però che lei stessa ha commesso sbagli in passato, senza scendere nel dettaglio di quanto fatto. "Io non posso perdere tempo, ho una bimba. L'ho perdonato perché sento di avere io stessa delle colpe, ma non posso perdere tempo. Io ho fatto degli sbagli, lui non lo racconta perché se ne vergogna. Non lo fa per proteggermi, ma perché pensa che sbagliare è una vergogna".

Non solo. Delusa dal comportamento di Ciavy, già durante i primi giorni di Temptation Island si lascia corteggiare dal single Alessandro. "Vediamo come andrà questo percorso. Se fossi stata single, avrei potuto interessarmi a te", gli dice ad un primo approccio, poi, durante una serata, si lascia abbracciare dal ragazzo, tanto che i due arrivano a darsi la mano e, infine, a fare il bagno insieme. Usciti dalla piscina, ballano in modo molto sensuale e passano l'intera serata abbracciati. Alessandro le bacia il collo, la accarezza e lei apprezza. Ciavy è spiazzato: "Allora non è innamorata come dice".

Chi sono Valeria e Ciavy: lavoro e storia d'amore

Valeria e Ciavy sono fidanzati da quattro anni ma non convivono. Lei, bionda e tatuatissima, ha 27 anni vive a Roma con i genitori, la figlia di 10 anni e lavora come onicotecnica (estetista che si occupa di decorazione delle unghie e nail art, ndr). Ciavy ha 35 anni, vive a Ladispoli con i genitori e lavora come PR in discoteca oltre a nutrire una passione per il pugilato.

Valeria amore lascia stare quell'essere e cerca altro MERITI DI MEGLIO #TemptationIsland — [Righetto] (@Ri_Ghetto) July 2, 2020

“Sei innamorato di lei?”

“Con lei ci sto bene”.

Valeria, ma scappa più lontano che puoi da questo Ciavy er Ciavatta! #TemptationIsland — Francesco Canino (@fraversion) July 2, 2020

CIAVY è il tipico uomo che è meglio perderlo che trovarlo, quel tipo di uomo viscido, senza dignita, senza palle, che si crede Dio ed invece è solo ridicolo.#Temptationisland