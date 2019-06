Tutte le coppie di Temptation Island 2019

Sotto a chi tocca. Quali saranno i protagonisti di 'Temptation Island 2019'? A qualche settimana dal debutto su Canale 5, la produzione del reality show delle tentazioni sta svelando l'identità delle coppie che metteranno alla prova il loro amore. Di seguito trovate i primi nomi ufficali, mentre per tutti gli altri bisogna ancora aspettare. A fare la spola tra i fidanzatini e le fidanzatine, che anche quest'anno vivranno per quattro settimane in due villaggi separati, c'è Filippo Bisciglia, timoniere della trasmissione per la sesta edizione di fila.

Coppie di Temptation Island 2019: i nomi ufficiali

Jessica e Andrea

Tra Jessica ed Andrea, quella confusa è lei. Nonostante fino a qualche tempo fa i due fossero ad un passo dalle nozz, oggi lei spiega: "Partecipo a Temptation perche dpo aver disdetto matrimonio mi soo sorte domande: sono ancora innamorata di Andrea? La vita con lui mi rende felice?". Lui replica: "Io, dal canto mio, so quello che voglio e so quello che provo, ma a questo punto mi chiedo che cosa vuole lei". IN BASSO IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DI KATIA E VITTORIO

Katia e Vittorio

La seconda coppia ufficiale di 'Temptation Island 2019' è quella composta da Katia e Vittorio. Di primo acchitto, lui sembra un sentimentale, lei una ragazza molto indipendente. Lui ha la classica faccia da "bravo ragazzo", lei lunghi capelli biondi e un corpo longilineo. "Partecipo a Temptation Island per misurare quanto mi ama Katia. Quello che provo io è un po' di più rispetto a quello che prova lei", spiega Vittorio nel video di presentazione. E Katia replica "Mi prendo tutte le libertà dall'inizio, perché lui me le ha sempre fatte prendere. Io faccio quello che mi fa stare bene. Prima vengo io, poi tutto il resto". Ne vedremo delle belle. IN BASSO IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DI KATIA E VITTORIO

Coppie Temptation Island 2019: il toto-nomi

Oltre a Katia e Vittorio, nessun altro concorrente è stato ancora reso ufficiale, ma possiamo azzardare qualche nome. E' probabile che, anche quest'anno, a mettersi in gioco saranno ex concorrenti di 'Uomini e Donne', proprio come è capitato nelle passate edizioni. Tra questi, potremmo trovare gli ultimi tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia, da poco "accoppiati" rispettivamente con Natalia Paragoni, Alessio Campoli e Manuel Raselli.

Sarebbero inoltre pronti ad approdare sull'isola tali Sabrina Martinengo e Nicola Tedde (SOTTO LA FOTO). I due, sconosciuti al mondo dello spettacolo, abitano a Saluzzo, in provincia di Cuneo, e sono separati da ben vent'anni di differenza.