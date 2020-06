Temptation Island 2020, le coppie ufficiali

Chi sono le coppie di Temptation Island 2020? Lavori in corso per il reality show di Canale 5. Dopo le difficoltà vissute dal settore televisivo in questi mesi - con tante produzioni ferme a causa dell'emergenza coronavirus - la trasmissione prodotta da Maria De Filippi torna a far rifiatare il palinsesto. Si parte prossimamente in prima serata, ma la data precisa non è stata ancora comunicata. Alla conduzione, anche quest'anno, Filippo Bisciglia, storico padrone di casa.

Tutte le coppie di Temptation Island 2020

E' ancora mistero sul cast completo che approderà sull'isola delle tentazioni. Al momento l'unica coppia confermata ufficialmente è quella composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piante

Coppie Temptation Island 2020, Antonella Elia e Pietro Delle Piane

"Ciao sono Antonella Elia. Sto con Pietro da un anno e tre mesi. Ho detto sì a Temptation Island perché voglio vedere come reagisce vedendomi circondata da uomini". Così la showgirl Antonella Elia spiega la sua scelta di partecipare a Temptation Island. "Sono un uomo del sud, la mia gelosia è fisica, non deve farsi sfiorare", risponde il compagno, attore e doppiatore. La coppia promette scintille.

Già negli ultimi mesi i due hanno vissuto una crisi importante. Ritrovatisi dopo la partecipazione di lei all'ultimo Grande Fratello Vip, si era parlato di un presunto tradimento ai danni di Antonella. La maretta è stata poi superata e la coppia si è ricongiunta.

Coppie Temptation Island 2020, nessun invito per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

A differenza di quanto si era vociferato nelle scorse settimane, non ci saranno Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ex gieffini che si sono innamorati in occasione dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer e il figlio di Eleonora Giorgi avevano detto di aver rifiutato l'invito della trasmissione ("non è il nostro modus operandi", avevano dichiarato), per poi essere smentiti dalla produzione stessa: "Non sono mai stati contattati", aveva precisato lo staff del programma.