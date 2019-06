Chi sono David e Cristina di Temptation Island 2019 (ex di Uomini e Donne)

Ci sono anche David e Cristina tra le coppie di Temptation Island 2019, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia a partire da lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5 [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]. Ma chi sono, precisamente, costoro? In attesa che la produzione diffonda dettagli precisi sul loro conto, vi proponiamo il video di presentazione realizzato per la trasmissione.

Chi sono David e Cristina

Ve li ricordate? I due arrivano da 'Uomini e Donne' ed oggi sono a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. "Non sono sicura che lui sia l'uomo della mia vita, perché ci sono tantissime discussioni, anche futili, quindi ho questo forte dubbio", spiega lei. E lui: "Io sono innamorato, ho voglia di creare questa famosa famiglia del Mulino Bianco. Se dovessi capire che non è la donna della mia vita, meglio lasciarci oggi che tra un anno, magari dopo averci fatto un figlio".

Chi sono David e Cristina: il video di presentazione