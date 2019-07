Temptation, il falò furioso di Massimo e Ilaria: “Ti manco? Ma c’hai sempre gli occhi da str***” (VIDEO)

(Nel video in alto, il falò di Massimo ed Ilaria)

Lui vicino alla single Elena, lei sempre più ammaliata da Javier. Inevitabile per Massimo ed Ilaria finire al falò di confronto. E’ successo ieri sera, nell’ultima puntata di Temptation Island 2019, in onda in prima serata su Canale 5. Arrivata di fronte al fidanzato, lei mette subito le cose in chiaro: “Non mi prendere in giro, te lo dico già da adesso. Voglio la verità […] Le mani mettile da un’altra parte, non sul c**o di un’altra”, dice in riferimento al video a luci rosse del compagno con la single Elena. Massimo chiede: “Ma tu hai visto tutto il mio percorso o solo un pezzo?”, ma lei risponde “Me manca come l’aria Ilaria… però poi le hai toccato il c**o”. Lui prova in ogni modo a giustificarsi, poi, guardando un video dove viene immortalato con Elena, prova a fare il simpatico “So’ diventato pure più dolce sai?” lei lo disintegra: “Non si direbbe, sempre gli occhi da str***o c’hai”. Il falò di confronto però si interrompe sul più bello: tocca quindi aspettare la prossima puntata per scoprire come va a finire.