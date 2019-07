Temptation, Nunzia lascia Arcangelo al falò: "Mi tradisci da 13 anni" (VIDEO)

(Nel video in alto, il falò di confronto tra Nunzia ed Arcangelo)

Ricordate Oronzo Carinola, il concorrente che un anno fa giusitificava le sue scappatelle asserendo di avere "la malattia delle donne" (da cui poi è stata tratta anche una canzone trash, ndr)? Ebbene, quest'anno a prendere il suo posto a Temptation Island 2019 è arrivato ,da Napoli, Arcangelo, fidanzato di Nunzia, mollato di fronte a milioni di spettatori perché reo di aver baciato la tentatrice Sonia.

Arcangelo ha provato fino all'ultimo a giustificare il suo tradimenti. Prima con i compagni di villaggio ("Tra me e Sonia non è successo niente, stavamo parlando di formaggi", ha detto loro, azzardando una spiegazione surreale), poi con la fidanzata, che lo ha chiamato in anticipo ad un "falò di confronto": "Stavamo scherzando", ha detto lei "Dovevi osservare di più il mio percorso, io stavo cercando di capirmi", ha aggiunto (!). Ma Nunzia è furiosa e, dopo tredici anni insieme, decide di lasciarlo. "Ho sentito la tentatrice dire che mi tradisci da sempre, non posso difarmi di te. Per 13 anni mi hai sempre tradita". I due lasciano la trasmissione da separati.

Già qualche giorno prima, infatti, Arcangelo si era mostrato insofferente nei confronti della fidanzata: "Nunzia non si è fatta lasciare, si è attaccata come una cozza, se la fatica di lasciarla deve essere questa allora me la tengo buona e mi faccio i ca**i miei".