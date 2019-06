Temptation, Federica Lepanto fa un clamoroso spoiler sulle prossime puntate

Rieccola, la spumeggiante Federica Lepanto. Ex gieffina (vincintrice dell'edizione di 'Grande Fratello' in onda nella stagione tv 2015), la 27enne salernitana torna a far parlare di sé con la partecipazione nelle vesti di "tentatrice" a 'Temptation Island 2019', dove si lascia andare ad una clamorosa gaffe. Subito dopo la puntata andata in onda ieri sera, infatti, la ragazza rivela via social più del dovuto, ovvero di essere uscita in anticipo dal gioco, e lascia quindi intendere che la coppia composta da Massimo e Ilaria abbandonderà il resort in anticipo rispetto alle altre.

Federica Lepanto lascia in anticipo

Lo spoiler - a cui solitamente gli autori del reality sono molto attenti - è arrivato su Instagram, dove in risposta alle domande dei fan Federica ha scritto: "Sono già uscita. Diciamo che non è andata come pensavo. Spero comunque vi piacerà quello che vedrete". E ancora: "Anche se sono rimasta in un posto stupendo meno di quanto avrei voluto, sono felice perché ho vissuto ogni minuto, più di pancia che di testa perché mi piace così, e alla fine posso sentirmi bene…sono stata sempre me, né più né meno..."

L'ipotesi, dunque, è che Massimo e Ilaria, ovvero la coppia "minata" dal fascino di Federica, non resisterà fino alla fine del programma televisivo ed arriverà in anticipo ad un "falò di confronto".