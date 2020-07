Temptation, il fidanzato di Manila Nazzaro è una furia contro una concorrente: "Pensa solo ai soldi"

Lorenzo Amoruso, ex calciatore e imprenditore, nonché compagno di Manila Nazzaro a Temptation Island, lo aveva detto: "Sembro grande e grosso, ma sono una persona molto sensibile". E la sua sensibilità - o, forse, dovremmo parlare di nervi scoperti - è venuta fuori quando ha visto il collega Andrea essere ingannato dalla compagna Anna. Amoruso, infatti, si è lasciato andare ad una scenata contro la donna, colpevole secondo lui di pensare solo ai soli.

L'inganno di Anna al compagno Andrea

Per capire che cos'è che ha scatenato Amoruso, occorre fare un passo indietro. Anna ed Andrea sono arrivati a Temptation Island già abbastanza in crisi: lei, 37 anni, vuole una famiglia, lui, 27, no. E così la donna, dopo aver visto il compagno parlare in modo superficiale del loro rapporto, decide di ingannarlo, facendogli credere di avere una particolare affinità con un ragazzo single. Andrea, dal canto suo, è accecato dalla gelosia.

Lorenzo Amoruso contro Anna a Temptation Island

Ed è qui che interviene Amoruso, deluso dalle parole pronunciate da Anna. "In lei non ho visto rispetto per l'amore, ma solo attaccamento ai soldi - sbotta, in riferimento al fatto che Andrea proviene da una famiglia benestant - decanta amore ma non è così. Daria argento le fa una pip*a. Lei ti vincola dicendoti che la ami solo se ci fai un figlio, ma perché? Tutto quello che lei ha detto è 'io ottengo', 'io voglio', 'sta bene economicamente e me lo tengo'. Ma le cose vanno conquistate con la dolcezza, non con i ricatti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Mi siace sentire queste cose perché lei mi ha dato e mi dà dà tanto. E' una grande donna", replica Andrea, provando a difendere la compagna. Amoruso insiste: "Pensi che possa essere questa la donna della tua vita? Devi capirlo. Lei ti ha voluto far stare male, io se amo una persona non la faccio star male. Pensi che se eri povero ti si pigliava?".