Temptation Island, il clamoroso retroscena: "Javier è già fidanzato"

E' senza dubbio uno dei tentatori più apprezzati di 'Temptation Island 2019' Javier Martinez, tanto da far perdere la testa a Ilaria, compagna di Massimo. Eppure il sensuale e fisicato tronista nasconderebbe un segreto: sarebbe già fidanzato. A riporta l'indiscrezione è la pagina instagram 'veryinutilpeople', che lascia intendere una realtà ben diversa da quella mostrata all'interno del reality show di Canale 5, dove l'argentino veste i panni di tentatore single.

Javier Martinez fidanzato? Gli indizi

Stando a quanto trapela l'account, Javier avrebbe il cuore già impegnato. Non solo. La sua relazione andrebbe avanti da molto tempo. Recentemente, poi, sarebbe stato pizzicato nelle Marche in compagnia di quella che potrebbe essere la sua fidanzata. Nessuna conferma né smentita al momento da parte del diretto interessato. E anche la produzione della trasmissione si è momentaneamente astenuta dal commentare l'indiscrezione, ma è facile ipotizzare che il silenzio non durerà ancora molto. Sono tanti, infatti, i telespettatori che stanno rilanciando la notizia in un tam-tam social inevitabile. La prossima puntata di Temptation Island 2019 va in onda lunedì 22 luglio in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.