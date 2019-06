Chi sono Jessica e Andrea di Temptation Island 2019: l'eterna indecisa e l'innamorato

Ci sono anche Jessica ed Andrea tra le coppie di Temptation Island 2019, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia a partire da lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5 [QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI]. Ma chi sono, precisamente, costoro? In attesa che la produzione diffonda dettagli precisi sul loro conto, vi proponiamo il video di presentazione realizzato per la trasmissione.

Chi sono Jessica e Andrea di Temptation Island

Tra Jessica ed Andrea, quella confusa è lei. Nonostante fino a qualche tempo fa i due fossero ad un passo dalle nozze, oggi lei spiega: "Partecipo a Temptation perchè, dopo aver disdetto matrimonio, mi sono sorte domande: sono ancora innamorata di Andrea? La vita con lui mi rende felice?". Lui replica: "Io, dal canto mio, so quello che voglio e so quello che provo, ma a questo punto mi chiedo che cosa vuole lei".

Chi sono Jessica e Andrea: il video di presentazione