'Temptation Island' si fa bollente con Katia: "Cavalcami" (VIDEO)

Se Temptation Island 2019 ha una regina, questa è senza dubbio Katia Fanelli, fidanzata di Vittorio, una donna all'insegna degli eccessi, irriverente e "fotonica", come ama definirsi lei. Ebbene ieri sera la biondissima Katia si è lasciata andare ad un siparietto bollente. "Cavalcami, cavalcami più forte", ha gridato osservando da lontano il tentatore Giovanni Arrigoni, da cui è ormai irresistibilmente attratta. Una battuta a luci rosse, pronunciata sicuramente per gioco, ma che ha fatto presto il giro della rete.

Già perché sul web il pubblico è ormai impazzito per la procace Katia. Tanti i consensi di pubblico che sta raccogliendo sin dalla prima puntata, quando, vestita del suo attillatissimo tubino verde, si è fatta conoscere per il suo portamento sopra le righe. Per buona pace del fidanzato Vittorio, che da lontano non può che mantenere la calma: "Lei sta scherzando, ma sta tirando la corda", dice al momento del falo', con l'atteggiamento consapevole di chi conosce a fondo la propria compagna. Intanto il single Giovanni non ha ancora preso una decisione: è interessato o no a Katia? Lo scopriremo nelle prossime puntate...