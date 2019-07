Temptation, Katia ha un crollo. La produzione: "Una reazione inaspettata" (VIDEO)

Anche le "fotoniche" piangono. Dopo tre settimane vissute da vera e propria regina di 'Temptation Island' in virtù del suo atteggiamento sempre sopra le righe, all'improvviso Katia Fanelli ha un crollo. A raccontarlo sono le video-anticipazioni della prossima puntata del reality di Canale 5, diffuse via Instagram dalla produzione. Il motivo? Per scoprirlo dovremo aspettare lunedì, ma è probabile che sia da ricondurre alla vicinanza del fidanzato Vittorio con la single Vanessa. "Una reazione inaspettata - scrive lo staff della trasmissione via social - nella quarta puntata accadrà di tutto: vedremo Katia come non l'abbiamo mai vista!".

Katia piange a Temptation Island

Proprio durante l'ultima puntata, infatti, è avvenuto un vero e proprio colpo di scena per la coppia formata da Katia e Vittorio. Se finora Vittorio aveva incassato inerme i comportamenti irriverenti della fidanzata, molto sensibile ai single del villaggio (indimenticabile quel "Cavalcami" gridato, seppur per gioco, al tentatore Giovanni), adesso è passato al contrattacco con la prosperosa Vanessa. Più che una vendetta, però, tra loro sembra esserci un vero e proprio feeling e Katia accusa inevitabilmente la stangata...

Chi sono Katia e Vittorio di Temptation Island 2019

Lui un sentimentale, lei una ragazza molto indipendente. "Partecipo a Temptation Island per misurare quanto mi ama Katia. Quello che provo io è un po' di più rispetto a quello che prova lei", ha spiegato Vittorio nel video di presentazione. E Katia ha replicato: "Mi prendo tutte le libertà sin dall'inizio, perché lui me le ha sempre fatte prendere. Io faccio quello che mi fa stare bene. Prima vengo io, poi tutto il resto".