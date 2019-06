Chi sono Katia e Vittorio di Temptation Island 2019: lei spirito libero, lui rassegnato

Ci sono anche Katia e Vittorio tra le coppie di Temptation Island 2019, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia a partire da lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5 [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]. Ma chi sono, precisamente, costoro? In attesa che la produzione diffonda dettagli precisi sul loro conto, vi proponiamo il video di presentazione realizzato per la trasmissione.

Chi sono Katia e Vittorio di Temptation Island 2019

Di primo acchitto, lui sembra un sentimentale, lei una ragazza molto indipendente. "Partecipo a Temptation Island per misurare quanto mi ama Katia. Quello che provo io è un po' di più rispetto a quello che prova lei", spiega Vittorio nel video di presentazione. E Katia replica "Mi prendo tutte le libertà sin dall'inizio, perché lui me le ha sempre fatte prendere. Io faccio quello che mi fa stare bene. Prima vengo io, poi tutto il resto". Ne vedremo delle belle.

Chi sono Katia e Vittorio di Temptation Island 2019: il video di presentazione