Temptation, 'obbligo o verità' si fa hot: Manila lecca la guancia di un single e Lorenzo perde il controllo

Il secondo falò è infuocato per Lorenzo Amoruso. Filippo gli mostra un video di Manila Nazzaro, che nel villaggio sembra apprezzare le attenzioni dei single e si confida con le altre sulla loro relazione a distanza: "Io non penso ancora per due e su questo devo cambiare. Non conviviamo ma prima o poi una cosa definitiva la dobbiamo fare. Lui non ha voglia di trasferirsi da Firenze, io non posso lasciare Roma. Io lavoro a Roma e non posso dipendere da un uomo per mantenere i miei figli. I figli non sono i suoi, se succede qualcosa io sono in mezzo a una strada coi miei figli. Spero che a un certo punto troveremo una quadra, non possiamo fare gli eterni fidanzatini".

Lorenzo interrompe il video: "Ho visto abbastanza - tuona - Le bugie che dice sono esagerate. Prima di venire qua si è parlato che forse compro una casa a Roma. Gli 'eterni fidanzatini' mi sta sulle balle come parola, non sono un ragazzino. Non ho problemi a prendermi cura di lei e dei figli. Non ho mai lasciato una fidanzata per la strada. Ho le spalle larghe e cammino a testa alta. Se deve cercare delle motivazioni per obbligarmi a fare una cosa che sa che non si può fare per tanti motivi, ha imboccato la strada sbagliata. Da quello che ha detto non voglio prendermi responsabilità e non sono una garanzia per lei perché non si fida. Io non lascerò mai Firenze ma perché ho interessi economici, di business e di amicizie e lei lo sa. Mi danno fastidio queste mezze bugie. Non lo accetto".

L'ex calciatore poi ci ripensa e continua a vedere il video, ma va su tutte le furie davanti alle immagini in cui Manila, giocando a 'obbligo o verità', lecca la guancia di uno dei ragazzi: "Svegliamoci eh, ma seriamente - incalza i suoi compagni al falò - Ste bambinate si fanno a vent'anni, alla mia età no". Rientrato nel villaggio perde il controllo: "Voglio vedere dove arriva. Pensa di fare la deficiente con me? Quanto le piace dire cag***. E' un anno che sto pensando di comprare casa a Roma e mi rompe i cog***?".