Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso seconda coppia di Temptation Island 2020

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono la seconda coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island. Il profilo Instagram del programma di Canale 5 ha diffuso il video di presentazione della coppia, che si aggiunge a Antonella Elia e Pietro Delle Piane, già confermati.

La conduttrice e l'ex calciatore sono fidanzati da tre anni. "Io non credevo più nell'amore", dice nel video Manila Nazzaro. "Lorenzo è stato veramente bravo nell'avere quella pazienza e quella determinazione per farmi ricredere che è comunque possibile reinnamorarsi. Temptation potrebbe 'illuminarci'. Mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega precisa, alla fine".

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, coppia fissa da tre anni

Un rapporto che sembrava consolidato, stando a quando raccontava la stessa Nazzaro a settembre dell'anno scorso a Storie Italiane. "Lorenzo ha tante cose rispetto a quello che c’è stato intorno a me finora", aveva detto in quell'occasione la conduttrice, ricordando anche il buon rapporto che Amoruso era stato capace di costruire con i due figli di lei, nati dal precedente matrimonio. "Ci vuole bene ci rispetta, mi ama e mi vorrebbe anche sposare, sono in attesa di divorzio… potrebbe arrivare qualsiasi cosa. Io credo che quando la vita ci dà una seconda possibilità abbiamo la responsabilità di provarci ancora di più rispetto alla prima volta".

Manila Nazzaro è stata sposata infatti con l'ex calciatore della Reggina Francesco Cozza, da cui ha avuto i figli Francesco Pio e Nicolas. Il matrimonio è durato fino al 2017. Un paio di mesi fa, Nazzaro aveva raccontato a Diva e donna di aver scoperto da Instagram che l'ex marito aveva un'altra famiglia. "Una botta fortissima - aveva detto lei - Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all'esistenza di un'altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui".