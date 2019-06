Chi sono Massimo e Ilaria di Temptation Island 2019: l'uomo Peter Pan e l'aspirante mamma

Ci sono anche Massimo e Ilaria tra le coppie di Temptation Island 2019, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia a partire da lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5 [QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI]. Ma chi sono, precisamente, costoro? In attesa che la produzione diffonda dettagli precisi sul loro conto, vi proponiamo il video di presentazione realizzato per la trasmissione.

Chi sono Massimo e Ilaria di Temptation Island 2019

Massimo e Ilaria sono una coppia-tipo dei giorni nostri: lei che vuole mettere su famiglia, lui "eterno bambino" che vuole giocare alla play station. "Partecipo a Temptation Island perché voglio vedere se Massimo è adatto a me per fare una famiglia. Mi sembra un po' troppo infantile su tanti punti di vista". "Mi rendo conto che dentro casa mia non sono più me stesso - spiega lui - non riesco piu a farmi partita alla play station in tutta calma e serenità. E' assurdo che non posso farla".

