Altro che crisi! Ecco come hanno beccato Nicola e Sabrina dopo Temptation Island (FOTO)

Sembravano una delle coppie più in crisi di questo ‘Temptation Island 2019’, e invece pare proprio che Nicola e Sabrina siano tornati insieme una volta finite le registrazioni dello show di Canale 5. A raccontare il retroscena è la (seguitissima) pagina Instagram 'Veryinutilpeople', che, su segnalazione di un telespettatore, immortala la coppia in vacanza a Briancon, in Francia.

Nicola e Sabrina dopo Temptation Island 2019

Eccoli Nicola e Sabrina di nuovo l’uno accanto all’altra, come se niente fosse successo. Rilassati in costume da bagno, i due prendono il sole nascosti dietro occhiali a lente scura con cui, forse, credevano di camuffarsi e passare inosservati. E invece l’occhio degli spettatori è ovunque e li ha riconosciuti. Le immagini sembrano parlare chiaro, ma il beneficio del dubbio resta: che l’immagine sia stata scattata in precedenza da qualcuno e diffusa solamente ora? Chissà.

Ma c'è una clausola di riservatezza

Nessun commento a tal proposito da parte dei diretti interessati. Nicola e Sabrina, infatti, sono costretti ad attenersi ad una clausola di riservatezza che i concorrenti di Temptation firmano prima di prendere parte al gioco. A rivelarlo in un’intervista al Fatto Quotidiano è stata l’autrice Raffaella Mennoia: “Ogni protagonista firma un accordo di riservatezza. Non possono mostrarsi insieme e comunicare quello che è accaduto fino alla messa in onda. Anche in caso di uscita anticipata, mi sembra un modo per non rovinare la sorpresa al pubblico”.