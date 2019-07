E’ amore tra Nicola e la single Maddalena? La dichiarazione dopo ‘Temptation Island’

Temptation Island è finito: basta con le tentazioni, le provocazioni, la gara a chi è più bravo a farla pagare all’altra, salvo poi restare vittima di un sentimento troppo tardi da far rivivere. L’esito di questa edizione è stato uno sfacelo: cinque coppie sulle sei che avevano messo in gioco i propri sentimenti nel seguitissimo reality estivo di Canale 5 sono implose miseramente, almeno stando all’ultima puntata in onda ieri lunedì 29 luglio, e vista la determinazione dei partner che hanno detto basta, pare che nulla abbia potuto far cambiare idea nelle settimane successive all’ultimo falò di confronto.

Però mai dire mai… Tutto può essere cambiato nel frattempo. Se qualcuno è tornato sui suoi passi e ha deciso di riprovarci lo scopriremo nella puntata in onda stasera, ma dalle dichiarazioni recenti pare che dei legami nuovi siano nati tra i protagonisti, come quello tra Nicola Tedde e la single Maddalena Vasselli.

Temptation Island, Nicola fidanzato con la single Maddalena?

La storia tra la 42enne Sabrina e il 30enne Nicola si è spenta in modo (pare) definitivo davanti al falò che invece ardeva speranzoso. Durante i 21 giorni di lontananza lui ha legato moltissimo con la single Maddalena e il loro rapporto non è sembrato affatto superficiale, anzi. In questi giorni, senza svelare l’esito della loro conoscenza, Maddalena ha parlato di Nicola in un’intervista al magazine di Uomini e Donne, lasciando presumere la forza di un legame appena nato ma già molto promettente.

“Tutto è iniziato da una chiacchierata banale, da cui è nato un legame bellissimo, un legame magico, fatto di sguardi, sorrisi complicità e intesa”, ha affermato la ragazza: “Non potevamo fare a meno l’uno dell’altra, era un continuo cercarci, accarezzarci, guardarci negli occhi. Abbiamo anche pianto insieme, tra noi si è venuto a creare un qualcosa di speciale, unico e soprattutto vero”.

“Tra noi si è creato qualcosa di davvero inaspettato, emozioni fortissime e uniche che mi hanno riaperto il cuore” ha aggiunto ancora Maddalena che i telespettatori hanno potuto vedere coinvolta al limite dell’innamoramento nel saluto finale a Nicola, pronto alla resa dei conti con la fidanzata Sabrina.

Tra loro sarà nato davvero qualcosa o era solo un fuoco di paglia? Il pubblico dovrà pazientare ancora un po’: il verdetto stasera, in prima serata su Canale 5.