Chi sono Nunzia e Arcangelo di Temptation Island 2019

Ci sono anche Nunzia ed Arcangelo tra le coppie di Temptation Island 2019. In attesa che la produzione diffonda dettagli precisi sul loro conto, vi proponiamo il video di presentazione realizzato per la trasmissione.

Chi sono Nunzia ed Arcangelo

Ed anche quest'anno, Napoli c'è. Dallla città partenopea arrivano infatti Nunzia ed Arcangelo. "Dopo 13 anni il nostro rapporto non è stabile del tutto - dichiara lei - Me ne ha fatte passare tante. Spero che questa esperienza possa mandare via tutti i dubbi che ho e che magari comincio a pensare ad una famiglia con lui". Lui, invece, sembra più indipendente: "Lei è persona piu importtante della mia vita, ma questo non significa che debba essere l'unica"

