"Io e Arcangelo di nuovo insieme?", Nunzia rompe il silenzio dopo Temptation Island

Nunzia torna a parlare dopo Temptation Island. Ad una settimana dall'ultima puntata del reality show, e quindi della fine ufficiale della relazione con Arcangelo, la giovane napoletana traccia un primo bilancio di quanto avvenuto nel programma di Canale 5. L'addio - come ricorderanno i telespettatori - è arrivato dopo 13 anni d'amore a causa di un bacio di lui con la tentatrice Sonia, episodio che ha coinvinto Nunzia della mancanza di fedeltà del compagno nel rapporto di coppia.

La prima intervista di Nunzia dopo Temptation island

“Non posso negare che tutto ciò che è accaduto all’interno del villaggio e durante l’ultimo falò mi abbia sconvolta - racconta Nunzia a Uomini e Donne Magazine - soprattutto perché ho avuto modo di vedere un lato di Arcangelo che, purtroppo, in 13 anni non avevo mai conosciuto. Ho lasciato il villaggio scossa, provata e soprattutto delusa, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti, a cui basta poco per dimenticare che ha una fidanzata e che cede alle prime tentazioni. In questo momento, però, non sto bene. (…) Sono scossa e provata. Mi sono chiesta come si fa a cancellare metà della propria esistenza e affrontare la vita senza di lui, che per me era tutto”.

"Non è stato facile tornare a casa e raccontare tutto"

La ragazza napoletana sta ancora provando a metabolizzare quanto accaduto in tv. "Non è semplice tornare a casa e raccontarlo - prosegue - Capisci che è tutto vero quando devi dirlo ad alta voce, non più solo a te stessa. Non è facile ripensare all’umiliazione subita da un uomo che ha provato a farmi passare per quella che non sono, ricordando cose di quando eravamo piccoli pur di innalzarsi e provare a far passare me per la stupida, cornuta e innamorata". E ancora: "Sono qui a interrogarmi su come si cancellano tredici anni della propria vita, la metà delle propria esistenza. Mi chiedo come sarà affrontare le cose senza di lui, che per me era tutto. Probabilmente non devo cancellare il nostro passato, perché lui è una parte importante della mia vita, di cui voglio resti un bel ricordo".

"Sapevo che non sarebbe tornato. La tentatrice Sonia? Eviti di paragonarsi a me"

Quando Nunzia ha chiesto un secondo faò di confronto, già era consapevole che Arcangelo non avrebbe concordato sulla possibilità di tornare insieme. "Immaginavo che non sarebbe tornato sui suoi passi. Lui ha un carattere particolare: è molto bravo a crearsi le sue ragioni eludendo se stesso, perciò mi aspettavo che sarebbe rimasto fermo sulla sua decisione. (...). Ha voluto lasciar credere agli altri che lui era costretto a stare con me".

E a proposito di Sonia, la tentatrice del bacio? "Per quanto riguarda la ragazza che Arcangelo ha baciato, non ho nulla da dire. Lei non c’entra nulla e al suo posto sarebbe potuta esserci chiunque. Non ha nessuna colpa. Sicuramente, però, prima di affermare che lei non è come me dovrebbe conoscermi, altrimenti non può paragonarsi alla mia persona né in positivo né in negativo".