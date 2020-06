"Chi vi ha invitato?", la redazione di Temptation Island demolisce Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Già lo scorso anno la redazione di Temptation Island aveva messo le cose in chiaro: guai ad inventare di aver rifiutato un invito a partecipare, perché i vip bugiardi sarebbero stati presto smentiti. E così è stato anche quest'anno a proposito di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia nata cinque mesi fa all'interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Temptation Island contro Clizia e Paolo

"Continuano a leggere, come tutti gli anni, sui social, svariati nomi di personaggi più o meno noti, che dicono di aver rifiutato l'invito a partecipare a Temptation Island - scrive lo staff della trasmissione sui suoi canali social, da Twitter a Instagram - Cosa che, per carità, potrà sempre accadere e non ci scomporrà dal portare avanti il nostro lavoro, ma ad oggi, nella realtà dei fatti, i nomi che poi dichiarano di aver rifiutato sono sempre NON veri".

E ancora: "Tra i tanti che sono usciti in questi giorni, appunto mai invitati, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a cui auguriamo il meglio dalla vita, ma che da noi non sono mai stati invitati. Ci fa sempre onore che qualcuno debba ricorrere ai nostro titoli per avere visibilità e notizia, ma a volte l'insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose per tutti".

Che cosa avevano detto Clizia e Paolo

A parlare di un rifiuto erano stati Clizia e Paolo durante un'intervista rilasciata a Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Italia Anni 60 e condotto da Turchese Baracchi. "Ce l’hanno già proposto, ma abbiamo rifiutato. Maria De Filippi è una persona stupenda, ma non è proprio il nostro genere", aveva detto Clizia. E Paolo aveva fatto eco: "Non è il nostro modus operandi". E neanche quello della redazione, a quanto pare.