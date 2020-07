Temptation, Pietro Delle Piane alla single: "Io sono feticista". Antonella Elia è spiazzata

Antonella Elia comincia il suo percorso a Temptation Island all'insegna delle spensieratezza, ma viene chiamata subito al pinnettu. Il suo Pietro Delle Piane si diverte a fare l'animatore con le single. "La donna la devi fa girà", dice mentre balla con le ragazze, e si butta in mezzo a loro. "Quella mora balla troppo sensuale", dice Antonella, subito allarmata.

Pietro si trova poi solo con una single. "Sono calabrese - le dice - sono molto carnale, io sono feticista, amo i piedi. Sono un pazzo per i piedi. Una donna con i piedi brutti per me è out". Una confessione che attira subito l'attenzione di Antonella: "Sapevo che è un feticista, ma non pensavo lo dichiarasse. Mi chiedo se ha già indetto un concorso per eleggere la reginetta dei piedi più belli".

Pietro e la ragazza single, poi, bevono una vodka lemon. Dall'altra parte dello schermo, Antonella è spiazzata: "Mi ha promesso che non avrebbe bevuto per non fare errori, non doveva farlo. So che per ora non ha fatto errori, ma ha infranto la prima promessa".

Chi è Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno rispettivamente 56 e 46 anni, sono fidanzati da un anno e tre mesi e convivono da Aprile 2020 a Roma. Lei è una famosa showgirl italiana, presente in tv da più di trent'anni, lui un doppiatore.

La loro storia è iniziata con un vero e proprio colpo di fulmine, ma durante la partecipazione di Antonella all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Pietro viene paparazzato in compagnia di un’altra donna. Antonella vive male il presunto tradimento di Pietro ma gli crede quando lui ammette di avere la coscienza pulita. Dopo l’uscita di Antonella dalla Casa, la coppia si riscopre innamorata più di prima e decide di affrontare la convivenza.