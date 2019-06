Temptation Island, sui social è boom: le frasi cult della prima puntata

Una partenza scoppiettante per 'Temptation Island', che dopo la prima puntata ha già i suoi personaggi e frasi cult. Merito (o colpa?) dell'ormai lungo rodaggio, alla sesta edizione le coppie approdano sull'isola delle tentazioni già con le idee chiare.

Bando alle ciance, è noto che nei due villaggi quello che conta è dare il peggio di sé per conquistare il pubblico: del resto, si sa, nel bene o nel male purché se ne parli. E sui social se ne parla tanto, fin dalla prima mezz'ora di messa in onda. Tanto è bastato a Jessica per sputtanare il fidanzato Andrea, con cui avrebbe dovuto sposarsi proprio il primo giorno di riprese. Matrimonio annullato qualche mese fa perché lei nutre dei dubbi: questa la versione ufficiale raccontata a fidanzato e famiglia, ribaltata davanti ai single del villaggio. In realtà Jessica ammette di non essere più innamorata, di voler pensare a lei e soprattutto di non farsi problemi se dovesse incontrare un ragazzo che la fa stare bene, come accade subito con il single Alessandro. E' lei a regalare le prime gioie al popolo dei social con il racconto della pulizia alle orecchie del fidanzato: "Soffre di pelle secca, la mattina gli pulisco le orecchie con il cotton fioc", e via con una serie di racconti e dettagli intimi che conferiscono di diritto ad Andrea la fama della povera vittima. Chiunque si schiera con lui, soprattutto dopo che Jessica non si presenta al falò di confronto immediato.

“Gli pulisco le orecchie col cotton fioc”

Is the new “io t’ho cresciuto” #TemptationIsland — 𝐡𝐚𝐧𝐣𝐢 𝐳𝐨𝐞 (@xsweetari) 24 giugno 2019

Record di velocità di sputtanamento del fidanzato con lo sconosciuto #TemptationIsland — Maria De Filippy (@defilippi_m) 24 giugno 2019

Da non sottovalutare "la mano Massimo, te la taglio", pronunciata da Ilaria con un tono a dir poco inquietante prima di scoppiare in lacrime per il comportamento del fidanzato con la single Federica. Un'interpretazione degna di un grottesco horror anni '90.

quando alle elementari provavano a rubarti i pennarelli glitter: #TemptationIsland pic.twitter.com/M0q3haJD3C — - (@fedepaperx) 24 giugno 2019

Zitto zitto, senza ancora mai esporsi, anche Nicola ha regalato la sua perla con quel "fagli sentire la presenza" sussurrato - ma neanche troppo - a una tentatrice di spalle. Non serve spiegare cosa le abbia fatto sentire, ma l'esordio è certamente imponente. Infine c'è lei, la "fotonica" Katia che non ci farà rimpiangere i baci stellari di Valeria Marini.